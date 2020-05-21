21 May 2020 19:03
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News Code: 83796602
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Cihangiri: Korona ile mücadelede tüm ülkeler ve uluslararası kurumlar işbirliği içinde olmalı

Cihangiri: Korona ile mücadelede tüm ülkeler ve uluslararası kurumlar işbirliği içinde olmalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, korona il mücadelenin tüm ülkelerin ve uluslararası kurumların yardımları ile olabileceğini söyledi.

Cihangiri, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan Bayramınnı kutlayarak, tüm ülkelerin koronavirüsten etkilendiğini belirterek, tüm ülkelerin ve uluslararası kurumların virüsle mücadelede işbirliğine vurgu yaptı.

Cihangiri virüsle mücadelede tüm ülkelein tecrübelerini paylaşması gerektiğine vurgu yaparak, Azerbaycan’ın İran’a yardımlarına teşekkür etti ve İranîn da bu konuda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Esedov da görüşmede iki ülke ilişkilerinin özellikle enerji alanında gelişmesinden dolayı memnuniyetini belirterek, iki ülkenin ilişkilerin düzeyini arttırma yönünde çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

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2012

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