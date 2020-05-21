Filistin’de insan hakları 70 senedir çiğnenmektedir

Tüm uluslararası kurallar ve hukuka göre bir yerinn işgali ve halkı oradan sürmek insan hakların çiğnenmesi olmasına rağmen Filistinliler için bu konuda bir adım atılmamıştır.

Uluslararası insan hakları bildirgesinde tüm insanların cinsiyet, din, dil, ırk ayrıt etmeksizin eşit olduğu bildirilmiştir fakat batılı ülkelerin hakimleri fiilen Filistinn halkı için bunu uygulamamktadırlar.

Bildirgeye göre insanlar arasında ister toprakları bağımsız olsun, ister işgal altında olsun, ister vesayet altınnda olsun siyası, hukuki ve uluslararası konum açısından bir fark yoktur.

Filistin’in gerçek sahiplerinin bu konuladaki tüm hakları ayaklar altına alınmışken, uluslararası düzeydde hiçbir kurum veya kuruluş onlara ciddi destek vermemiiştir ve buna karşılık Siyonist rejimi tanımışlardır ve Filistin halkının kendi topraklarından sürülmeye neden olmuşlardır.

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2012