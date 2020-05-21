21 May 2020 15:52
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News Code: 83796398
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Siyonist rejimin barış ve güvenliğe yönelik düşmanca eylemlerine karşı koyma kanunu onaylandı

Siyonist rejimin barış ve güvenliğe yönelik düşmanca eylemlerine karşı koyma kanunu onaylandı

Tahran, IRNA- Anayasa Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbasali Kedhodayi, Siyonist rejimin barış ve güvenliğe yönelik düşmanca eylemlerine karşı koyma kanunu Anayasa Koruyucular Konseyi tarafından onaylanarak yasal hale geldiğini belirtti.

Keedhodayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Koruyucular Konseyinin bugünkü oturumunda kanunun incelendiğini ve onaylandığını belirtti.

Kanunnun birinci maddesi gereğince, İran’daki tüm kurumlar genel politikalar çerçevesinde ve uluslararası ve bölgesel kapasitelerden yararlanarak, siyonist rejimin Filistin, İslam ülkeleri ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhine ola uygulamalarına, bölge ve uluslarası barış ve istikrarı tahrip etme eylemlerine, sistematik bir şekilde insan hakları aleyhindeki savaş, terör eylemleri, elektronik savaş, ağır silahları kullanmak ve siviller aleyhine yasaklanan silahları kullanarak yaptıkları ihlallere, ablukalarına, Filistin halkını avare etmesine, Filistin topraklarını ilhak çabalarına devam etmesine, diğer ülkelerin topraklarını kendine ilhak etme çabalarına karşı koymakla mükellefler.

Ayrıca kanunla siyonist rejime bağlı firmaların her hangi bir malının İran topraklarından geçirilmesi yasaklanırken, Siyonist rejime tabi hakiki ve hukuki kişileri kapsayan tüm siyonistlerin İran’a girişleri yasaklanmıştır.

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2012

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