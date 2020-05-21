Siyonist rejimin barış ve güvenliğe yönelik düşmanca eylemlerine karşı koyma kanunu onaylandı

Keedhodayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Koruyucular Konseyinin bugünkü oturumunda kanunun incelendiğini ve onaylandığını belirtti.

Kanunnun birinci maddesi gereğince, İran’daki tüm kurumlar genel politikalar çerçevesinde ve uluslararası ve bölgesel kapasitelerden yararlanarak, siyonist rejimin Filistin, İslam ülkeleri ve İran İslam Cumhuriyeti aleyhine ola uygulamalarına, bölge ve uluslarası barış ve istikrarı tahrip etme eylemlerine, sistematik bir şekilde insan hakları aleyhindeki savaş, terör eylemleri, elektronik savaş, ağır silahları kullanmak ve siviller aleyhine yasaklanan silahları kullanarak yaptıkları ihlallere, ablukalarına, Filistin halkını avare etmesine, Filistin topraklarını ilhak çabalarına devam etmesine, diğer ülkelerin topraklarını kendine ilhak etme çabalarına karşı koymakla mükellefler.

Ayrıca kanunla siyonist rejime bağlı firmaların her hangi bir malının İran topraklarından geçirilmesi yasaklanırken, Siyonist rejime tabi hakiki ve hukuki kişileri kapsayan tüm siyonistlerin İran’a girişleri yasaklanmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012