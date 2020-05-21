İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 100 bini geçti

Dünden bu yana 2392 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 66’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 249’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 129 bin 341’e yükseldiğini, 100 bin 564 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 655 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 746 bin 45 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Cihanpur son 24 saatte 12 ilde veefat eden sayısının sıfır ve 6 ilde de sadece bir kişi olduğunu belirtti.

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2012