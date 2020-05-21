21 May 2020 15:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83796375
0 Persons

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 100 bini geçti

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 100 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 249’a bu hastalığa yakalananların sayısının 129 bin 341’e yükseldiğini, 100 bin 564 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2392 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 66’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 249’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 129 bin 341’e yükseldiğini, 100 bin 564 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 655 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 746 bin 45 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Cihanpur son 24 saatte 12 ilde veefat eden sayısının sıfır ve 6 ilde de sadece bir kişi olduğunu belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 11 =