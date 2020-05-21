İran Gülisan ve İrlanda Chester Beatty Müzeleri Başkanları video konferans yöntemiyle görüştü

Daha önceki planlamalara göre Chester Beatty Müze Başkanı ve Yardımcısının iki müze arasında işbirliği imzalamak için İran’ı ziyaret etmeleri planlanmıştır fakat koronavirüsün yayılmasından dolayı bu ziyaret gerçekleşmedi.

Video konferans görüşmesinde taraflar anlaşma işbirliğinin içeriği, ortak eğitimlerin düzenlenmesi, kitapların dijital hale getirilmesi ve diğer alanlarda fikir alışverişinde bulundular.

İrlanda’nın en önemli müzelerinden olan Cherster Beatty’de İlhani ve Safevi hanedanları dönemlerinden eğerli eserler bulunmaktadır.

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2012