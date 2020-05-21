Ruhani: Amerika ve Korona virüsleri bizi durduramazlar

Video Konferans yöntemiyle Sistan Beluçistan ilinde bir çok milli projenin açılışını gerçekleştiren Ruhani, İran’ın sorunları geride bırakacağını belirterek, ‘’Beyaz Sarat müstebitlerinin yüzünün gülmesine engel olacağız ve oların yanlış politikalarından dolayı hüzünlenmelerini sağlayacağız. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Baskı, amabro ve eşi görülmemiş baskılar İran milleti hareketine etki edemez, Amerika, İran’a diz çöktüremez ve bunun nedeni de iki seneyi aşkın şiddetli baskılardan sonra bu projelerin açılışının yapılmasıdır. ‘’ dedi.

‘’Amerika ve Korona virüslerinin belki sorunlar yaratabilirler’’ diyer Ruhani, fakat her iki virüsün de İran’ı durduramayacağını söyledi.

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2012