21 May 2020 13:40
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News Code: 83796173
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Ruhani: Amerika ve Korona virüsleri bizi durduramazlar

Ruhani: Amerika ve Korona virüsleri bizi durduramazlar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ne Amerika ne de Korona virüsünün İran’ı durduramayacağını söyledi.

Video Konferans yöntemiyle Sistan Beluçistan ilinde bir çok milli projenin açılışını gerçekleştiren Ruhani, İran’ın sorunları geride bırakacağını belirterek, ‘’Beyaz Sarat müstebitlerinin yüzünün gülmesine engel olacağız ve oların yanlış politikalarından dolayı hüzünlenmelerini sağlayacağız. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Baskı, amabro ve eşi görülmemiş baskılar İran milleti hareketine etki edemez, Amerika, İran’a diz çöktüremez ve bunun nedeni de iki seneyi aşkın şiddetli baskılardan sonra bu projelerin açılışının yapılmasıdır. ‘’ dedi.

‘’Amerika ve Korona virüslerinin belki sorunlar yaratabilirler’’ diyer Ruhani, fakat her iki virüsün de İran’ı durduramayacağını söyledi.

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2012

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