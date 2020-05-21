21 May 2020 13:06
Journalist ID: 1942
News Code: 83796146
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Musevi: Amerikan rejimi zaaf ve çaresizlik içinde ve ne yapmak istediğini bilemez durumda

Musevi: Amerikan rejimi zaaf ve çaresizlik içinde ve ne yapmak istediğini bilemez durumda

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Museci, Amerika’nın İran İçişleri Bakanı, Kolluk Kuvvetleri Komutanı ve diğer yetkilileri aleyhine uyguladığı ambargonun o ülkenin zaaf ve çaresizliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Musevi, Amerikan ambargolarını mahkum ederek, o ülkenin ambargolara alıştığıı ve bunun da Washington’un uluslararası hukuka karşı yasa dışı ve kendine buyruk tavrının göstergesi oduğunu söyledi.

Amerika’ın bağımsız devletlerin kurumları ve resmi yetkililerini hasmane politikaların hedefine aldığını ifad eden Musevi, ‘’ABD’nin sonuçsuz ve kör ambargoları, o ülkenin her zamanki evhamları ve bilinçsiz müşavirlerin etkisiyle ve İran’ın çeikten iradesi karşısında başarısızlıklarına karşın yapılmaktadır.’’ Dedi.

Bu ambargonun da 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararınnın çiğnenmesi olduğunu ifade eden Musevi, uluslararası camiaın ABD’nin bu kanun tanımazlıkları kaşısında hesap vermeye mecbur bırakması gerektiğini söuyledi.

ABD’nin bu ambargolarla, uluslararası örfü sarstığını belirten Musevi ABD’nin bu ambargo ile İran öilleetinnin istikrar ve güveni ve büyğk çerçevede bölgenin istikrar ve güveni ile irtibatlı kişileri ambargo kapsamına aldığını söyledi.

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2012

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