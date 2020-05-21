Farazmand: Bölge güvenliğini kendimiz sağlamalıyız

Ulusal kanala reportaj veren Farazman, koronavirüse karşı Batı ile Doğu ülkelerinin süreci nasıl yönettiğine ilişkin soruya karşılık bu konuyu belirtti.

Farazmand, ‘’Korona salgınında Batı'nın iyi bir sınav vermediğini, güçlü olmadığını gördük. Salgınla mücadelede Doğu ülkeleri, Asya ülkeleri ve bölge ülkeleri çok daha başarılıydı. Durumu çok iyi yönettiler. Bölge halklarının ve devletlerinin, kesinlikle kendi kaynaklarına ve güvenliklerine dayanmaları lazım. ‘’ dedi.

Farazmand, ‘’Herkes kendi kaynaklarına dayanarak güvenliklerini sağlayabilirse, diğer ülkelerden güvenlik ithalatı yapmak zorunda kalmayacaktır. Ben şuna inanıyorum ki bölgemizi gerçekten çok istikrarlı bir gelecek bekliyor. Ayakta durmamız, istikrarımıza, kendi gücümüze inanmamız, kendi güvenliğimizi, bölgemizin güvenliğini kendimiz sağlamamız gerekiyor." İfadsini kullandı.

Farazmand, her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan Kudüs Günü'nün bu yıl daha büyük bir öneme sahip olduğunu beelirterek, Amerika’nın Ocak ayında İlan ettiği Yüzyılın Anlaşması planına atıfta bulunarak, "Bu seneki temayla, yüzyılın anlaşmasının bir komplo olduğuna ve salgın karşısında Filistin halkının daha büyük sorunlarla, acılarla ve baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekeceğiz. ‘’ dedi.

Filistin’ın 1948 yılından yani 72 yıldır İsrail tarafından baskı ve ambargo altında olduğunu ifade eden Farazmand, ‘’ Filistin'in hareket kabiliyeti kısıtlandı ve diğer ülkelerle ilişki kuramıyor. Bölgede can kayıpları yaşanıyor. İran basını da bu baskı ve ambargoları ‘Kovid-1948’ teması olarak işleyecektir." dedi.

ABD'nin sözde barış planının destek görmediğini belirten Farazmand, "Ama sadece destek vermemek yeterli değildir , özellikle İslam ülkelerinin buna karşı durmaları ve tepki göstermeleri gerekiyor. Nasıl ki İran ve Türkiye tepkisini ve karşı olduğunu beyan etti, İslam ülkeleri de karşı durmalı ve ellerinden gelen bütün çabayı göstermelidir." Diye konuştu.

ABD ve İsrail'in tek yönlü adımından Avrupa ülkelerinin de rahatsız olduğunu ifade eden Farazmand, "Bu transatlantik ilişkilerinde de sorun yaratmış durumdadır. İlk başta yüzyılın anlaşmasına destek veren bazı İslam ülkeleri de giderek bu planın ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğunu anladılar." diye konuştu.

Farazmand, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz" sözlerine karşın, "Her şeyden önce biz ülkelerin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine inanan ve önemseyen, bunlar içerisinde Suriye’nin milli birlik ve toprak bütünlüğüne inanan bir ülkeyiz. İran’ın ve diğer ülkelerin Suriye’de kalması, bulunması, uzun süreli bir şey değildir. ‘’ dedi.

‘’İran’ın Suriye’de bulunması kanunlar çerçevesinde ve Suriye hükümetinin daveti üzerinedir’’ diyen Farazmand, ‘’Ne zaman ki bu ihtiyaç giderilir, artık ihtiyaç gözükmez o zaman bizim oradaki varlığımızla ilgili Suriye ile İran birlikte karar verecek. Bu konu, üçüncü ülkeleri ve özellikle işgalci İsrail’i ilgilendirmiyor. İranlı müsteşarların Suriye’de bulunmasıyla ilgili İran hükümeti ve Suriye hükümeti birlikte karar vereceklerdir." İfadesini kullandı.

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2012