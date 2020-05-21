Dehgani: Avrupa, Amerika’nın önünde durabilir

Euro News’a açıklamada bulunan Dehgani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Plannın (KOP) ortadan kalkmasını istemediğini belirterek, BM Güvenik Konseyinin birkaç ay sonra sona erecek İran silah ambargosunu Amerika’nın baskıları ile uzatmamasını ve bu ambargoların kalkması temennisinde bulundu.

Dehgani, ‘’İran yeni AB Dış Politika komiseri döneminde KOEP’in ortadan kalkmasını istememektedir. KOEP ekonomik konuların ötesindedir, konu uluslararası güvenlik konusundur. Avrupa’nın Ortadoğu’ya daha yakın olduğunu unutmayalım. Bölgenin güvenliği Avrupa için Amerika’dan fazladır. Burada konu itibar ve kanuna riayet etme konusudur ve AB bunnu bayraktarı olduğunu iddia etmektedir. ‘’ dedi.

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2012