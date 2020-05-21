Şeyh İsa Kasım: Kudüs Günü tüm İslam ümmetine aittir

Şeyh Kasım Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ‘’ Kudüs Gününde açık bir İslami konu ile ilgili ve siyasi geleceği ile ilintili dini desteklemek için derin bir vazife ve sorumluluk duygusu bildirilmektedir. ‘’ dedi.

Şeyh Kasım bu kararın arkasında büyük bir basiretlee bu günü ilan eden İmam Humeyni sa. Olduğunu belirterek, bu günü ilan etmenin dünün gerekliliği olduğunu söyledi.

Şeyh Kasım, ‘’ Bugün İslam ümmetinin dirilişi ve kaderini ele almak ve tehditlere karşı glmek ve İslam dünyasını zayıflatmak istemekteler kendi varlıklarını güçlendirmek isteyenler aleyhine karşı gelme günüdür. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012