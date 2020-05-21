21 May 2020 10:38
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News Code: 83795828
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Dossier

Şeyh İsa Kasım: Kudüs Günü tüm İslam ümmetine aittir

Şeyh İsa Kasım: Kudüs Günü tüm İslam ümmetine aittir

Tahran, IRNA- Bahreyn Şiilerin Lideri Şeyh İsam Kasım, Kudüs Günün, Mescidi Aksa, Kudus, Filistin ve tüm İslam aleeminin günnü olduğunu ve bu yoldan ayrılan ve komplo kuranların İslam ümmetinden ayrılmalarının gerektiğini bildirdi.

Şeyh Kasım Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ‘’ Kudüs Gününde açık bir İslami konu ile ilgili ve siyasi geleceği ile ilintili dini desteklemek için derin bir vazife ve sorumluluk duygusu bildirilmektedir. ‘’ dedi.

Şeyh Kasım bu kararın arkasında büyük bir basiretlee bu günü ilan eden İmam Humeyni sa. Olduğunu belirterek, bu günü ilan etmenin dünün gerekliliği olduğunu söyledi.

Şeyh Kasım, ‘’ Bugün İslam ümmetinin dirilişi ve kaderini ele almak ve tehditlere karşı glmek ve İslam dünyasını zayıflatmak istemekteler kendi varlıklarını güçlendirmek isteyenler aleyhine karşı gelme günüdür. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012

Dossier

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