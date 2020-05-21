Şehriyari: Müslümanlar Kudüs Gününde Siyonizme karşı düşmanlıklarını bildireckler

Şehriyari, ‘’Kudüs ve direniş: İslami vahdetin ayrılmaz şifresi’’ isimli toplantıda yaptığı konuşmada, Kudüs Gününde İslam dünyasının birliğinin belli olduğunu ve mazlumların, zulüm ve riya aleyhindeki sesi, büyük yürüyüşlerle haykırılıyordur.’’ dedi.

Şehriyari, ‘’ Bu sene koronnavirüsten doayı mazlum milletler haykırışlarını internet üzerinde dünyaya duyurmakta ve kayıt altına almaktalar ve bu şekilde Filistin acılarına ortak olanlar aleyhine kızgınlıklarını göstermekteler. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012