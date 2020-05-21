İran, Amerikan tehditleri ile ilgili Uluslararsı Denizcilik Kurumuna kaygılarını bildirdi

Şehriyari: Müslümanlar Kudüs Gününde Siyonizme karşı düşmanlıklarını bildireckler

Tahran, IRNA- İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyar, Siyonist Rejiminin Koronavirüs gibi olduğunu belirterek, bu seneki Kudüs Gününde İslam dünyasının bu virüse karşı düşmanlığını ve karşı gelmesini bildireceğini söyledi.

Şehriyari, ‘’Kudüs ve direniş: İslami vahdetin ayrılmaz şifresi’’ isimli toplantıda yaptığı konuşmada, Kudüs Gününde İslam dünyasının birliğinin belli olduğunu ve mazlumların, zulüm ve riya aleyhindeki sesi, büyük yürüyüşlerle haykırılıyordur.’’ dedi.

Şehriyari, ‘’ Busene koronnavirüsten doayı mazlum milletler haykırışlarını internet üzerinde dünyaya duyurmakta ve kayıt altına almaktalar ve bu şekilde Filistin acılarına ortak olanlar aleyhine kızgınlıklarını göstermekteler. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012