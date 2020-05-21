İran, Amerikan tehditleri ile ilgili Uluslararsı Denizcilik Kurumuna kaygılarını bildirdi

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerika’nın uluslararası sularda İran tankerleri aleyhine tehditleri ve uluslararası geçiş güvenliğini tehlikeye atacakları ile IMO’ya yazdıkları mektuptan drin kaygılarını bildirdiklerini belirtti.

Baidinejad, ‘’İran her tehdide yanıt verecektir ve bu husustaki sonuçlardan Amerika sorumlu olacaktır. ‘’ diye yazdı.

İran, Vezuela ilişkileri son günlerde Amerikan kaygılarını arttırmakta ve İran’ın Venezuela’ya yakıt taşıyan tankerlerinin hareketi sonrası ABD Karaip denizine askeri güç gönderdi.

Amerikan tehditleri sonrası Dışişleri Bakanı Zarif, BM Genel Sekreterine bir mektup göndererek, Amerika’ın yasa dışı, tehlikeli tehitlerinin korsanlık olduğunu ve dünya barış ve istikrarı için büyük tehlike oluşturduğunu bildirdi ve Amerika’nın uluslararası kanunlara saygılı davranması gerektiğini belirtti.

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2012