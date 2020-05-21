Tahti Revaçi: İslam İnkılabı Rehberi’nin konuşması Filistin meselesini dünyanın ilk konusunna dönüştürecek

IRNA’ya açıklamada bulunan Tahti Revançi, ‘’İran, İmam Humeyni vasıtası ile Filistin halkına desstek için bir gün belirledi ve bu Filistin konusunun İslam dünyasının meselesi olduğunu ve bir iki İslam ülkesi ile sınırlı olmadığını gösteriyor. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ Bu konu tüm İslam dünyasının önem verdiği konudur. Bu sene korona’dan dolayı yürüyüşler yapılmayacak fakat İslam İnkılabı Rehberi bu hususta konuşacaklar ve bu da İran’ın meseleyi verdiği önemi gösteriyordur. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’Yüzyıl Anlaşması ve Siyonist rejimin Golaan Tepeleri veya Batı Şeria’yı topraklarına kattığı bir dönemde İslam İnkılabı bu konuda görüşlerini belirleyecekleer ve bu da uluslararası düzeyde dikkatleri çekecektir. ‘’ ifadesini kulandı.

Önemli olan meselenin dünya ülkelerinin Siyonist rejimin Filistin halkına zulum uyguladığı gerçeğini görmeleri olduğunu ifade eden Tahti Revançi, önemli mesele düya kamuoyuna Filistin halkının mazlum olduğu ve ayrılmaz haklarından mahrum kaldıklarını göstermek olduğunu söyledi.

Mevcut Amerikan yönetiminin Filistin meselesine Siyonist rejim açısından baktığını ifade eden Tahti Revançi, ‘’Bundan dolayı bir plan ilan ettiklerinde bu plan Filistin halkı için kabul edilebilir bir plan olmamaktadır zira sadece Siyonist rejim menfaatlerini göz önünde bulundurmaktadır.’’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’Kudüs Günü yürüyüşleri önmlidir zira İslam dünyasi ve hürriyet yanlısı halkların Filistin ile birlik olması Filistin halkının haklarını elde etmede önemli rolü olacaktır. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012