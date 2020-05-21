Zarif: Meşruiyet krizi siyonist rejimin en büyük sorunudur

Kudüs Günü dolayısıyla İslam Radyo Televizyonlar Birliği ile bir konuşma yapan Zarif, Filistin konusunun İslam dünyasının eksen konusu olduğunu, bazı İslam ve Arap ülkelerinin kendilerini İsrail politikaları ile koordine etmelerine rağmen bu konunun unutulmayacapınnı söyledid.

Zarif, ‘’ Siyonist rejim sorunun yerel bir sorun olma görüntüsü verme çabası doğru değildir. Siyonizm konusu ve bunun uluslararası politikaya yarattığı tehlike tüm dünya gündemindedir ve bir çok kişi Avrupa ve Amerika’da açıkça politikalarının Siyonist rejim tarafından rehin alındığını söylüyorlar.’’dedi.

Zarif Amerikalıların Yüzyıl Anlaşmasına girmekle Arap ülkelerinde bazılarınnın da Amerikan vasıtası ile Siyonist rejimle barış yapma umudu olanların umutlarının sahte olduğunu onlara gösterdiğini söyledi.

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2012