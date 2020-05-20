Rus yetkili: Kudüs Günü, Filistin’in kurtarılması için şartları hazırlamaktadır

Şabanov, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’İmam Humeyni sa. Ramazan ayının son gününü Müslümanların bir biri ile birlik olmaları ve Filistin'in yardımına koşmaları için tayi etti. ‘’ dedi.

Bu senenin koronadan dolayı insanların bir araya gelme imkanı olmadığını ifade eden Şabanov, buna rağmen Filistin'i destek programlarının durdurulmaması gerektiğini ve internet üzerinden devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamenei’nin Cuma günü yapacakları konuşmaya değinen Şabanov bu konuşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkelerin işgaline karşı olduklarını ve bundan dolayı Filistin’in de serbest kalması gerektiğini ifade eden Şabanov, Kudüs ile ilgili, ‘’Kudüs bir millete ait değildir. Kudüs tüm ilahi dinlere aittir ve Müslümanlar Mescid-i Aksa’da serbestçe ibadetlerini yapmalılar. ‘’ dedi.

Şabanov, tüm İslam ülkelerinden ihtilaflarını bir kenara bırakmasını ve Filistine destek olmalarını istedi.

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2012