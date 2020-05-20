20 May 2020 20:07
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Dossier

Sırp akademisyen: Trump’ın Filistin meselesinin çözümü için önerisi İsrail’in önerisidir

Sırp akademisyen: Trump’ın Filistin meselesinin çözümü için önerisi İsrail’in önerisidir

Belgrad, IRNA- Sırp akademisyen Miça Jivoinoviç, Trump’ın Filistinle ilgili önerisnin asşında İsrail’in önerisi olduğunu söyledi.

Jivoinoviç, IRNA’ya yaptığı açıklamada, sadece Filistinnlilerin kendi toprakları ile ilgili karar alabileceklerini belirterek, Trump’ın Filistin meselesinin çözümü yönündeki önerisinin aslında İsrail’in önerisi olduğunu söyledi.

Jivoinoviç, İslam ve Arap ülkelerin birliği ve onların aynı anda Filistinle birik içinde olmalarının Washington’un özellikle Trump dönemindeki gerginlik yaratan politikaları karşısınnda en iyi yöntem olabileceğini söyledi.

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2012

Dossier

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