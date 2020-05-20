Sırp akademisyen: Trump’ın Filistin meselesinin çözümü için önerisi İsrail’in önerisidir

Jivoinoviç, IRNA’ya yaptığı açıklamada, sadece Filistinnlilerin kendi toprakları ile ilgili karar alabileceklerini belirterek, Trump’ın Filistin meselesinin çözümü yönündeki önerisinin aslında İsrail’in önerisi olduğunu söyledi.

Jivoinoviç, İslam ve Arap ülkelerin birliği ve onların aynı anda Filistinle birik içinde olmalarının Washington’un özellikle Trump dönemindeki gerginlik yaratan politikaları karşısınnda en iyi yöntem olabileceğini söyledi.

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2012