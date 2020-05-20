Musevi: Trump’ın WHO’ya mektubu yanlış zamanda yanlış bir çabadır

Musevi, Twitter hesabından bu konuyu dile getirdi.

Musevi, ‘’ABD Başkanı Trump’ın WHO Başkanına mektubu bu kurumun profesyonelliği ve bağımsızlığını sorgulayacak hale getirmiştir. Bu yanlış zamanda yanlış bir çabadır. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’ Dünya sağlığı tehlike altında olduğunu bir dönemde be her zamandan daha fazla uluslararası birliktelik ve bilim eksenli liderliğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu mektup kurumun profesyonelliği ve bağımsızlığını sorgulayacak hale getirmiştir. ‘’ ifadesini kullandı.

Trump, WHO’ya mektubunda kurumu Çin karşısında bağımsız davranmamakla itham ederek ABD’nin kurumdan ayrılıp mali yardımlarını tam oarak kesme tehdidinde bulundu.

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2012