Dünya Kudüs Günü müslümanların ve özgür insanların işgalciliğe karşı birliklerinin simgesidir

İRNA'ya röportaj veren Hameyar, 'ABD'nin Siyonist işgalcileri amansız desteklemesinin zirvesini Yüzyılın Anlaşması'nı ortya atmasında ve Kudüs'ü İsrail rejiminin başkenti olarak ilan etmesinde gördük. Ancak ABD diğer ülkeleri bu konuyu kabul etmeleri için baskı altına aldığı ve uluslararası örgütlere verdiği destekleri keseceği tehdidinde bulunduğu için, dünya ülkeleri tarafından kabul görmedi. 138 ülke, BM'de ABD'nin bu talebine olumsuz yanıt verdi ve bu da Dünya Kudüs Günü'nün düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır' dedi.

ABD'lilerin şu ana kadar 80'den fazla BM kararını veto ettiklerine dikkati çeken Hameyar, 'Bunlardan 43'ü İsrail rejimini destekle konusunda olmuştur. Bu da kendisini arabulucu olarak gösteren ABD'nin dünya kamuyou nezdindeki yalancılığını daha açık hale getirmiştir' diye konuştu.

Bu yıl korona salgını nedneiyle yürüyüşlerin yapılamacağına işaret eden Hameyar, 'Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslami ülkelerin ve özgürlükçü halkların ulusal güvenliği ve çıkarları ile örtüştüğü içn, bu küresel günün önemi korunacak ve Siyonistlerin işgaline karşı olanlar, bu rejimden nefretlerini her türlü yolla haykıracaklar' diye ekledi.