Savunma Bakanı: Herhangi bir tacize tahammül etmeyeceğiz

General Hatemi, İran tankerlerine yönelik yaşanacak olası tacizine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Petrol tankerlerine müdahale, uluslararası kurallara ve güvenliğe aykırıdır ve hem uluslararası kuruluşların hem de su yollarının kurallarına ve güvenliğine duyarlı ülkeler tepki göstermelidir’ diye belirtti..

Tacizin bir tür deniz soygunu olduğunu açıklayan General Hatemi, 'Tabii ki, politikalarımız çok açık ve tacize tahammül edemeyeceğimizi açıkça belirttik’ ifadesini kullandı.

General Hatemi, ’Hem Amerikalılar hem de diğerleri, bu soruna yanıt vermekten çekinmeyeceğimizi biliyorlar. Tacizler devam ederse ve yoğunlaşırsa, kesinlikle kesin bir yanıt alacaklar’ diye ekledi.