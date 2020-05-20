İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 98 bin 808'e ulaştı

Dünden bu yana 2346 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 64’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 183’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 126 bin 949’a yükseldiğini, 98 bin 808 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 673 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 731 bin 213 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar korona salgınının yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir