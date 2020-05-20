İran İnsan Hakları Komitesi, Avustralyalı mahkumun intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı

İnsan Hakları Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelere ait medya kuruluşlarında İran'da mahkumiyet dönemini geçiren Gillbert isimli Avustralyalı bir mahkumun intihar ettiği yönünde haberler ortaya attı. Tahran mahkemesinin verdiği karar uyarınca bu mahkum, İsrail rejimi ile İran'a karşı iş birliği yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilmiştir.

Avustralya vatandaşının intihar haberlerinin doğru olmadığının ortaya çıkması için sadece birkaç gün gerekti. Ailesi Batı medyasında yayınlanan açıklamasında, Gillbert'in sağlığının yerinde olduğunu ve intihar etmediği gibi, ailesi ve Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği ile iletişimde olduğunu ifade etti.

Batılı devletlere ait medya kuruluşlarının Gillbert'in şimdiye kadar hapishanede 3 kez intihar ettiğini ve çok kötü bir durumda olduğunu, her an hayatını kaybedebileceğini iddia etmelerine karşın, mahkumun ailesi son haftalarda adı geçenle konuştuklarını, mahkumun intihar veya işkence haberlerini şiddetle reddettiğini ve sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Gillbert, temyiz mahkemesinde de 10 yıllık hapis kararının onaylanmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu ve halihazırda mahkumiyet dönemini geçirmektedir

Avustralyalı mahkum, diğer tutuklular gibi tedavi hizmetlerinden yararlanmakta ve gerekli olanakları kullanabilmektedir. Okuması için kitaplar mevcut ve istediği zaman, gerekli kitaplar kendisine verilmektedir. Ayrıca adı geeçnin sürekli ailesi ile iletişimde olduğu belirtilmektedir.