Her zaman dünya mazlumlarının destekçisiyiz

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, Filistin halkının üzerinde büyük baskılar olduğunu ve her geçen gün ABD tarafından müslümanlara ve Filistin halkına karşı yeni komplolar kurulduğuna dikkati çekerek, 'Ancak aynı zamanda Filistin halkının çelik iradesi ve direnişleri devam edecek ve bu yol er ya da geç nihai zafere ulaşacaktır. Biz de bu önemli günü kutluyoruz' ifadesini kullandı.

'Kudüs unutulmayacak' diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Kudüs, işgalcilerin işgalinde kalmayacaktır. Filistin toprağı bir gün özgürleşecektir. Biz asla bu zulmü ve tacavüzü kabul etmeyerek, bunu tahhamül edemyiz. Dünya Kudüs Günü'nü kutlayacağız' diye ekledi.