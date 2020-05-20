20 May 2020 11:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83794410
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

Her zaman dünya mazlumlarının destekçisiyiz

Her zaman dünya mazlumlarının destekçisiyiz

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya Kudüs Günü'nde Filistin halkının mazlumiyet sesini her türlü yöntemle dünya toplumuna duyuracaklarını belirterek, 'Biz hep zalimlerle mücadele içindeyiz ve dünya mazlumlarını desteklemekteyiz' dedi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, Filistin halkının üzerinde büyük baskılar olduğunu ve her geçen gün ABD tarafından müslümanlara ve Filistin halkına karşı yeni komplolar kurulduğuna dikkati çekerek, 'Ancak aynı zamanda Filistin halkının çelik iradesi ve direnişleri devam edecek ve bu yol er ya da geç nihai zafere ulaşacaktır. Biz de bu önemli günü kutluyoruz' ifadesini kullandı.

'Kudüs unutulmayacak' diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Kudüs, işgalcilerin işgalinde kalmayacaktır. Filistin toprağı bir gün özgürleşecektir. Biz asla bu zulmü ve tacavüzü kabul etmeyerek, bunu tahhamül edemyiz. Dünya Kudüs Günü'nü kutlayacağız' diye ekledi.

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