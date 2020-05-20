Siyonist rejim terörden doğdu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail rejimi terörden doğdu ve o zamandan beri, yüksek Filistin halkından önde gelen Arap figürlere ve İranlı bilim adamlarına kadar binlerce insanı öldürmüştür. Terörist rejim olan İsrail, bölgemizde kaos tohumlarını ekmeye devam ediyor' ifadesi yer aldı..

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu cümleler yer aldı:

'Kudüs Günü, İslam dünyasına İsrail rejiminin işgali ilee saldırganlığının bölgemizdeki çatışmaların temel nedeni olduğunu hatırlatmaktadır. İsrail rejiminin saldırganlık, gizli kitle imha silahları, işgalcılık ve kural tanımazlıkla dolu bir tarihi vardır.'

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni, 1979 yılında Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı ve o yıldan beri müslümanlar, her yıl Ramazan ayının son Cuma gününde mazlum Filistin halkını desteklemek ve uluslararası Siyonizm'in yayılmacı politikalarını kınamak amacıyla protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlemektedir ve ve onu "Dünya Kudüs Günü" haline getirmektedir.