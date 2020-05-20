Kudüs, İslam ümmetinin İsrail rejimi ile mücadelesinde pusula olmalı

İRNA muhabirine röportaj veren Ebuşerif, İsrail rejiminin İslam ümmetinin düşmanı olduğuna işaret ederek, 'Dünya Kudüs Günü, İsrail rejiminin zayıflamasında önemli rol oynayarak bu rejimin büyümesini engelliyor. Bu nedenle Dünya Kudüs Günü, İslam ümmetinin doğru yola sevkedilmesi hususnda göze çarpıcı role ve öneme sahiptir' ifadesini kullandı.

'Biz Kudüs konusunun İsrail rejimi ile mücadele ve İslam ümmetinin temel meselesi olan Filistin ülküsüne destek verme konusunda pusula olmasını istiyoruz' diyen Ebuşerif, İran'a Filisin halkının direnişine ve ülkülerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.