Filistin meselesinin tek çözüm yolu, İran'ın önerdiği 4 maddelik referandum planıdır

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

Kongre katılımcıları olarak, Filistin meselesinin adilane ve insani şekilde çözüm yolunun Siyonizm, ABD ve gerici rejimlerin uzlaşıcı, baskıcı ve tek taraflı planları yerine, İran'ın önerdiği dört maddelik referandum projesi olarak görüyor, tüm uluslararası anlaşmalar ve insan hakları hükümlerine uyumlu adalet ve insan haklarının garanti altına alınmasını vurguluyor ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası örgütleri bu projeyi destekleyip uygulayarak tarihi ve insani rollerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Tüm uluslararası yasa ve antlaşmalara uygun olduklarını bildiğimiz Filistin halkı ile mücadeleci gruplarının direnişine destek verdiğimizi beyan ediyoruz. Ayrıca ABD ve Siyonist rejimin başta İslami Direniş'in büyük mücahitleri Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis olmak üzere direniş mücahit ve güçlerini terör ederek devlet terörü estirmelerini kınıyoruz.

İslam dünyasının elitleri olarak, Kudüs-i Şerif gibi krizlerin köklü çözüm yolunun yeni bir İslam medeniyetini benimsemek, İslam kardeşliği ve ulus birliği ilkesini uygulamak, tüm bölücü farklılıkları bir kenara bırakmak ve İslami diyaloga yönelmek, bilimin her alanında epistemolojik ve teknolojik planlama yapmak, ortak bir İslami bilimsel, kültürel, medya, ekonomik ve ticari pazar oluşturmak, ortak İslami kimliği canlandırmaya odaklanmak ve İslami değerlere dönmekten geçtiği kanaatindeyiz.

Kongrenin katılımcıları olarak, Yüzyılın Anlaşması'nı Filistin toprakları ile halkının kimliğinin yok edilmesi ve işgal politikalarının sürdürülmesi için ABD'nin bir komplosu ve bölgenin gerici hükümetleri ile Siyonist rejim arasında bir bağlantının simgesi olarak görüyor ve bağımsız devletler ve ulusların ve özellikle de İslam ümmetinin bu tehlikeli yönteme karşı koymasını talep ediyoruz.

Uluslararası Kudüs-i Şerif Kongresi, Ramazan ayının 24 ve 25'ine denk gelen 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde 18 ülkeden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.