Ebu Şerif: Yüzyıl Anlaşmasının hedefi İslami birliğe darbe indirmektir

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansınin ikinci gününde konuşan Ebu Şerif, bu anlaşma çerçevesinde Batı Şeria’nın yüze 40 arazilerinin İsrail’e verilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Projenin yeni olmadığını ve eskiden başladığını ifade eden Ebu Şerif, İsrail’in İngiltere projesi çerçevesinde oluştuğunu, hedeflerden birinin Avrupa’nın Yahudilerden kurtulması olduğunu belirtti.

Bazılarının İsrail’in tüm İslam ülkeleri tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade ettiklerini ve bundan dolayı İran, Türkiye ve Pakistan’a darbeler indirdiklerini ifade eden Ebu Şerif, bazı Müslüman ve Arapların Yahudilerle el ele verdiklerini ve bu yönde İsrail ile birlikte olanların artık kendilerinden olmadığını söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansına 18 ülkeden konuşmacılar katılmaktadır. Konferans bugün ve yarın düzenlenecektir.

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2012