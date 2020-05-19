Dünya’nın en büyük el yazma Kuran-i Kerimi Meşhed’de görücüye çıktı

Astan-i Rezevi Müzeler Başkan Yardımcısı Mehdi Geyseri Nik, bu Kuran-i Kerim’in Şahrok Teymuri ve Goherşad Hatun’un oğlu Baysengor Mirza tarafından kaleme alınmıştır. Astan-i Rezevi müzesinde bu Kuran-i Kerim’in 65 sayfası mevcuttur. Her bir sayfa 101’e 177 cm ebadındadır ve İslam medeniyetinin en önemli hat eserlerinden biridir.

9. Hicri Kameri yılda yazılan Kuran-i Kerim 98 kayıt numarası ile Müzenin el yazma eserleri bölümünde bulunmaktadır.

Geyseri Nik, isteyenlerin www.digital.aqr.ir ve www.museum.razavi.ir adreslerinden bu nadide eserleri görebileceklerini söyledi.

Rezevi kütüphanesi, müzesi ve arşivlerinde 106 bin el yazma eser, taş baskı 65 bin kitap, 13.5 milyon tarihi senet, binlerce eser ve iki milyonu aşkın mecmualar bulunmaktadır.

Bunlara ilaveten el yazması ve taş baskı 750 Nehcül Belağe kitabi merkezde mevcuttur ve bunların 152 nüshasında açıklama, çeviri olan eserler vardır.

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2012