Hamas: Bazı Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi peşindedir

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansınin ikinci gününde konuşan Kudumi, İslam ülkeleri ve Müslümanların İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi karşısında durmaları gerektiğini söyledi.

İsrail ile ilişkilerini normalleşen ülkelerin ekonomik sıkıntılar ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ve durumlarının iyi olmadığını ifade eden Kudumi, tüm dünyanın direnmesi durumunda kanser ürü olan İsrail’in dünyadan yok olacağını söyledi.

İslam ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kudumi, İsrail’in ilerlemiş silahlara sahip olduğunu fakat direniş gruplarının bu rejime karşı çıkma gücüne sahip olduklarını söyledi.

Kudumi, Filistin meselesi konusunda en önemli konunun İslam ülkeleri, siyasi gruplar ve direniş grupları arasında birlik oluğunu söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansına 18 ülkeden konuşmacılar katılmaktadır. Konferans bugün ve yarın düzenlenecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012