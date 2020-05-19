Haşdi Şabir Başkan Yardımcısı: Filistin ülküsünün canlı kalması İmam Humeyni ve Ayetullah Hamenei sayesindir

IRNA’ya açılamada bulunan El Basri, İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Rehberi’in politikaları ile Filistin meselesinin canlı tutulmasını ve konunun İslam dünyasının ilk meselesi olmasını sağladıklarını söyledi.

Ebu Basri, ‘’ İslam dünyasının bu büyük iki liderinin uygulamaları ile Filistin meselesi uzun yıllar sürse dahi her zaman canlı kalacaktır ve bu iki büyük lider Kudüs Günü gibi önerilerle inançlarını İslam dünyasında yaymayı başardılar. ‘’ dedi.

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2012