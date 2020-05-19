19 May 2020 20:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83793833
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Dossier

Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir

Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir

Tahran, IRNA- Şeit Mohhammad El İbrahimi’nin eşi ve Tunus Halk Hareketinin liderlerinden Mobareke Avayenye, bölgedeki Arap rejimlerinin imkanlarını Amerika ve İsrail’e tahsis etmelerine rağmen, Tahran’ın Flistin’in hürriyeti için tüm imkanlarını Filistinli gruplara tahsis ettiğini söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Avayenye, Yüzyıl Anlaşmasının ilanı, İsrail’ın Golan Tepelerine egemenliğinin ilanı ve Yahudi Yerleşim birimlerine ABD desteğine değinerek, Amerika’nın Filistin ülküsüne düşmanlığının daha açık bir şekil aldığını söyledi.

Devrim sonrası İsrail Büyükelçisinin İran’da kovulması ve Filistin Büyükelçiliğinin açılmasına değinen Tunuslu politikacı: Tahran’ın bu uygulama ile İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin sona erdiğini ilan ettiğini söyledi.

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2012

Dossier

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