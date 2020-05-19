Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir

IRNA’ya açıklamada bulunan Avayenye, Yüzyıl Anlaşmasının ilanı, İsrail’ın Golan Tepelerine egemenliğinin ilanı ve Yahudi Yerleşim birimlerine ABD desteğine değinerek, Amerika’nın Filistin ülküsüne düşmanlığının daha açık bir şekil aldığını söyledi.

Devrim sonrası İsrail Büyükelçisinin İran’da kovulması ve Filistin Büyükelçiliğinin açılmasına değinen Tunuslu politikacı: Tahran’ın bu uygulama ile İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin sona erdiğini ilan ettiğini söyledi.

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2012