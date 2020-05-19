Aşina: İran’ın uluslararası arenada isnat edilen haberlerinin çoğu IRNA’ya aittir

IRNA’nın 30 yıllık arşivinin açılışında konuşan Aşina, ‘’ İRNA, sorunlar ve baskılara rağmen, devlet- millet, Milet – devlet ve Milet-millet iletişimini sağlamaktadır. ‘’ edi.

IRNA’nın her daim yetkilileri tüm alanlarda bilgilendirdiğini ve analiz bültenleri ile onların ufkuna ışık tuttuğunu ifade eden Aşina, uluslararası arenada en fazla isnat edilen İran haberlerinin İRNA’nın çeşitli dillerdeki haberleri olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyetinin tarihi ve haber hafızasının bir çoğunu IRNA oluşturduğunu ifade eden Aşina, devrim sonrası 41 yılda IRNA’nın ülke yöneticilerini haberleri ile beslediğini söyledi.

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2012