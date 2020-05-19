19 May 2020 19:47
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News Code: 83793818
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Aşina: İran’ın uluslararası arenada isnat edilen haberlerinin çoğu IRNA’ya aittir

Aşina: İran’ın uluslararası arenada isnat edilen haberlerinin çoğu IRNA’ya aittir

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Aaştırmalar Merkezi Başkanı Husameddin Aşina, haberlerin oluşmasındaki tüm sorunlara ve zorluklara rağmen yabancı dillerde İran’ın en fazla isnat edilen haberlerinin IRNA’ya ait olduğunu belirtti.

IRNA’nın 30 yıllık arşivinin açılışında konuşan Aşina, ‘’ İRNA, sorunlar ve baskılara rağmen, devlet- millet, Milet – devlet ve Milet-millet iletişimini sağlamaktadır. ‘’ edi.

IRNA’nın her daim yetkilileri tüm alanlarda bilgilendirdiğini ve analiz bültenleri ile onların ufkuna ışık tuttuğunu ifade eden Aşina, uluslararası arenada en fazla isnat edilen İran haberlerinin İRNA’nın çeşitli dillerdeki haberleri olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyetinin tarihi ve haber hafızasının bir çoğunu IRNA oluşturduğunu ifade eden Aşina, devrim sonrası 41 yılda IRNA’nın ülke yöneticilerini haberleri ile beslediğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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