Zarif: Amerika yasal ticarete halel getiremez

Tahran’da ABD’nin İran’ın Venezuela’ya doğru hareket eden gemilerini tehditle ilgili açıklamada bulunan Zarif, ‘’Dünyada yasal ticaret devam etmekte ve Amerika’nın buna halel getirme yetkisi yoktur. Bu politika sadece bir iki ülke için değil, tüm dünya için bir tehlikedir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Eğer bir ülke kendi yanlış politikaları doğrultusunda karar almak istiyorsa ve yasal ticarete halel getirirse bu uluslararası tepkiyle karşılaşacaktır. ‘’ ifadesini kullandı.

Zarif, Amerika’nın tehditleri sonrası ABD Genel Sekreterine bir mektup göndererek, bu hususta ikazda bulundu. Zarif mektubunda Amerika’nın tehlikeli ve yasa dışı tehditlerinin deniz korsanlığı olduğunu ve dünya barışı için bir tehlike olduğunu belirterek, o ülkenin uluslararası kanunlara saygılı olması gerektiğini istemişti.

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2012