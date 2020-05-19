Karantina ve Korona, Kudüs Gününün kutlanmasına engel oluşturamadı

Ramazan ayının son cuması olan Kudüs Gününün yaklaşması ile koronavirüs ve karantinadan dolayı Filistin ülküsüne gönül veren birçok kişi bugünü bu sene internet ortamında kutlamayı isteyerek bunu gündemlerine aldılar.

Filistin ile birlik içinde olan 100’ü aşkın uluslararası kuruluş 22 Mayıs günü online şekilde dünyanın bir çok yerinde tanınmış bir çok kişi ile video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenlemeyi düşünmektedir. Toplantı 22 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 19:00’da başlayacaktır ve toplantıya farklı ülkelerden 18 kişi katılacaktır.

Toplantı Facebook ve Youtube’da online olarak yayınlanacaktır.

Filistin ülküsünü destekleyenler Kanada’da Pazar günü online bir oturumda Filistin’e desteklerini bildirdiler. Oturumda 12 konuşmacı vardı.

Diğer taraftan birçok sosyal medya kullanıcısı Cuma günü aynı anda Kudüs’e destek için mesajlar yayınlama kararı almışlardır.

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2012