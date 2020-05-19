İslam İnkılabı Rehberi'nin açıklamaları Dünya Kudüs Günü ülkülerini gerçekleştirmek için tarihi bir adımdır

İRNA'ya röportaj veren el-Akl, İmam Humeyni'nin Dünya Kudüs Günü'nü adlandırmasından amacının Kudüs'ün özgürleştirilmesi ve kurtarılması için pratik bir eylem oluşturmaya çalışmak olduğunu ifade ederek, 'Bölgede oluşan yeni koşullar dikkate alındığında, İmam Humeyni'nin Filistin hakkındaki düşüncesinin her zamankinden daha çok uygulanması beklenmektedir' diye belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Dünya Kudüs Günü'nde yapacağı konuşmanın önemine dikakti çeken Filistinli Büyükelçi, birçok ülkede korona krizi nedeniyle protesto gösterilerinin yapılamacağını kaydederek, 'Umarız bu konuşma, İslam ülkelerindeki sorunların çözümü ve bu ülkeler arasında birliğin oluşması için bir başlangıç olur ve Dünya Kudüs Günü'nü operasyonel ve mücadele aşamasına ulaştırır' değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in Bağdat Büyükelçisi, 'Düşmanın amacı, İslami birliğin gerçekleşmesini önlemektir ve bu doğrultuda elinden geleni yapmaktadır' diye ekledi.