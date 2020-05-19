İslami Direniş yenilmeyecek

Dünya Kudüs Günü arifesinde İran'ın Moskovs Büyükelçisi Kazım Celali ile videolu görüşen Haddad, 'İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'ye Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırma girişimi için teşekkrü ediyoruz' ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini diğer ülkelerin kaderini belirleme hakkına sahip bir imparator olarak gördüğüne işaret eden Haddad, 'Sanki Filistin halkı yoktur ve o, Filistin toprağını satılığa çıkarmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin Moskoa Büyükelçisi Riyad Haddad, 'Kudüs, satılacak bir mekan değildir. Onun önemi sadece Filistin toprağı ve Filistinlilerle kısıtlanmıyor. Mescid-i Aksa bütün müslümanlar için önemli ve Peygamber Efendimizin miracı burada yapıldı. Bu büyük mucize, Kudüs ile ilgilidir' diye kaydetti.

Trump yönetiminin dünya gerçeklerini görmezden geldiğine değinen Riyad Haddad, 'O, dünyanın artık eskisi gibi olmadığını unutmuştur. Trump, ABD ve İsrail'in dünyanın kaderini belirlemesi için çalışsa da İslami Direniş'i savaşla yok etmenin mümkün olmadığını anlamalı' diye ekledi.