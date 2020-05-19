İran Dışişleri Bakanlığı: Filistin hakkında sadece Filistinliler karar verebilir

Dışişleri Bakanlığı twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘70 yıldır uluslararası topluluk, Filistin meselesini önerilen planlar, sorunun tarihsel gerçekleri ve kökleri ile uyumlu olmadığı için çözemedi’ ifaesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'‘İster Müslüman olsun iser Hıristiyan ya da Yahudi, Filistin hakkında sadece Filistinliler karar verebilir ve vermelidir.'

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni, 1978 yılında Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı ve o yıldan beri müslümanlar, her yıl Ramazan yının son Cuma gününde mazlum Filistin halkını desteklemek ve uluslararası Siyonizm'in yayılmacı politikalarını kınamak amacıyla protesto ve gösteri yürüyüşleri düzenlemektedir.