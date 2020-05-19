Tahran-Kudüs ilişkileri güçlü ve sağlamdır

Gazze Şeridi'nde İRNA'ya röportaj veren el-Müdellel, Dünya Kudüs Günü'nün Kudüs'ün Arap ve İslam dünyasına ait olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Kudüs ve Filistin'in İslam ümmeti ile Arap dünyasının en önemli konusu olduğuna değinen Filistinli şahsiyet, 'İmam Humeyni bu konudan esinlenerek, Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak açıkladı' dedi.

İran'ın İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin liderliğinde İmam Humeyni'nin çizgisi doğrultusunda Filistin halkı ile Direniş Cephesi'ne verdiği desteği sürdürdüğüne dikkati çeken el-Müdellel, 'Filistinlilerin İran'ın askeri deneyim ve yardımlarını kullanarak direnişlerini sürdürmesi, halihazırda İsrail rejiminin varlığı ve güvenliği için bir sorun haline gelmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Rehberi'nin Filistin ve Kudüs ülküsünü destekleme konusundaki duruşunun sürdüğünün altını çizen İslam Chad Harekeri yetkilisi, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Dünya Kudüs Günü'nde yapacağı konuşmasında Filistin topraklatının işgalden kurtulması gerektiğini ve İsrail rejimi ile ilişkielrin normalleştirilmesi çabalarının ABD ile suç ortağı olma anlamına geleceğini vurgulayacağını sözlerine ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.