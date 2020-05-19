İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 97 bin 173'e ulaştı

Dünden bu yana 2111 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 62’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 119’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 124 bin 603’e yükseldiğini, 97 bin 173 kişinin ise iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 2 bin 698 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 716 bin 176 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

İran, okulları ve üniversiteleri kapatmaktan kültürel ve dini toplantıların iptaline kadar hastalığın yayılmasını durdurmak için çok sayıda adım attı. Aynı zamanda halka açık yerler dezenfekte edilmektedir.