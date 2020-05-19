İRNA'nın 30 yıllık arşivi okuyucunun hizmetine sunuldu

İRNA Merkez Binası Muhabir Salonu'nda düzenlenen törenle arşivin erişime açıldığının duyurulduğu törene Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hüsamettin Aşina, İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi ve diğer İRNA müdür ve yetkilileri katıldı.

İran'ın haber ekosisteminin dijitalleştirilmesinin manevi mirasının bir parçası olan İRNA arşivinin dijitalleştirilmesinin bu dönemki yönetimin öncelikleri arasında yer alıyordu.

İRNA veri bankalarının birleştirilmesi ile arşive erişimin iki aşamada mümkün olması planlanmıştı. Halihazırda İRNA okuyucularının erişiminde olan birinci faz, 1991-2020 yıllarını kapsıyor. Bu dönemde oluşturulan 6 milyon civarında haber, muhataplara sunulmuştur. Bunlar İran'ın son dönem tarihinin öenmli evrelerine ışık tutmaktadır.

İkinci aşamada ise 1990 yılında kurulan müstenit ve belge şeklindeki veriler, araştırmacı ve meraklıların hizmetine sunuculacak.