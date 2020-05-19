Uluslararası etkileşimleri artırmak için Avrupa'dan İran'a konteyner sevkiyatları demiryolu üzerinden taşınacak

Rail Pars Şirketi Genel Müdürü Emin Purberhürdari yptığı açıklamada, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerinde lojistik ve taşımacılığın önemine işaret ederek, 'Ülkemizin özellikle korona salgını nedeniyle özel koşullarda mal alışverişi yapmak için güvenli bir yol bulmaya ihtiyacı vardır. Araştırmaların yaptırımların uygulanması ile durdurulmasına rağmen, ülkede faaliyet gösteren sanayi ve işletmelerin karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, bu projeyi uygulamak için Avrupa'da güvenilir bir lojistik şirketi ile Türkiye'de uluslararası bir nakliye şirketi ile iş birliği yaparak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz' ifadesine yer verdi.

Gerekli çalışmalar ve istişarelerden sonra bu projenin uygılama aşamasına gelindiğini ve halihazırda Almanya ve İspanya'dan konteynerlerle mal sevkiyatının yapıldığına dikkati çeken Purberhürdari, bu yük treninin şu anda Türkiye'de olduğunu ve yakın zamanda İran'a giriş yapacağını söyledi.

İran Demiryolları ile istişarelere ve Rail Pars Demiryolu Şirketi'nin bu konudaki misyonuna değinen Purberhürdari, ‘Yapılan planlara göre, ihracatı yapılacak malların Avrupa ülkelerine taşınması demiryolu üzerinden yapılacak ve bu süreç koronavirüsün kontrolünden sonra gelişecektir’ diye ekledi.