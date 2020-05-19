Harrazi: Uluslararası toplumun 'küresel demokrasi'nin oluşmasına ihtiyacı var

Dış İlişkiler Stratetjik Konseyi Başkanı Harrazi, korona salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen Barış için Liderler Vakfı 3. Yıllık Toplantısı'nda konuşan Harrazi, ABD'nin tek taraflı politikalarının yıkıcı etkilerine ve uluslararası sorun ve krizlerin derinleşmesine işaret ederek, 'Tek taraflılık, uluslararsı toplum için zehir gibidir ve dünyanın şimdiki koşullarının karmaşıklığını artırmaktadır' diye konuştu.

Şimdiki çok taraflılıktaki yetersizliğin ABD hükümetinin yayılmacı eğilimlerinden kaynaklandığına dikkati çeken Harrazi, 'Dünyanın halihazırdaki düzeninin sorumsuz ve zayıf olması, yeni bir çok taraflı sistemin ve küresel dayanışma sisteminin oluşmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sistemde başta güney ülkeleri olmak üzere bütün halkların sesi duyulabilir ve ülkeler, kendi ağırlıkları temelinde küresel yönetimde pay sahibi olabilir. Başka bir deyişle bizim küresel bir demokrasiye ihtiyacımız vardır' değerlendirmesinde bulundu.

Korona salgınına değinen Harrazi, bu hastalıkla mücadele için Dünya Sağlık Örgütü'nün odağında küresel düzeyde iş birliği ve dayanışmanın gereki olduğunun altını çizerek, BM Genel Sekreteri ve birçok ülkenin korona ile mücadele için gerekli tıbbi malzemeleri temin etme konusunda ambargo yüzünden sıkıntı yaşayan İran gibi ülkelere karşı yaptırımların kaldırılması için vurgulamalarda bulunduğunu söyledi.

Büyük güçlerin Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası vb. uluslararası örgütlere siyasi müdahale yapmalarının engellenmesi gerektiği dile getiren Harrazi, 'Uluslararası örgütlerin büyük güçlerin kontrolü altına alındıkları takdirde güney ülkeleri, bu örgütlere güvenini yitirir. Örneğin Uluslararası Para Fonu ABD'nin baskısı dolayısıyla şimdiye kadar İran'ın korona ile mücadele için talep ttiği kredi dilekçesine yanıt vermemiştir' diye ekledi.

Barış için Liderler Vakfı 3. Yıllık Toplantısı, Fransa eski başbakanı Jean Pierre Rafaren'in başkanlığında bugün düzenlendi. Sanal toplantıya 37 uluslararası şahsiyet ve eski bakan ve yetkililer katıldı.