19 May 2020 12:41
Journalist ID: 2391
News Code: 83793104
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Dossier

İslam İnkılabı Rehberi'nin ifadelerinde Filistin ve Kutsal Kudüs

İslam İnkılabı Rehberi'nin ifadelerinde Filistin ve Kutsal Kudüs

Filistin ve Kudüs, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei nezdinde çok büyük önem taşımaktadır.

İslam İnkılabı Rehberi'nin Filistin ve Kudüs'le ilgili bazı açıklamaları şu şekildedir:

1- Filistin, İslam dünyasının ilk meselesidir.

2- Filistin bizim ve milletimiz için siyasi bir strateji veya taktik değildir. Aksine Filistin gönlümüz, imanımız ve inancımızla iç içe olmuştur.

3- Cihat ve direniş, Kutsal Kudüs'ün kurtarılmasının tek yoludur.

4- İslam dünyasında Filistin meselesinin öncelik kazanması için uygun düşünsel ortam ve genel söylemin yaratılması için çalışmaların artırılması gerekmektedir.

5- Siyonist rejim, İslam dünyasındaki birçok sorunun kaynağıdır.

6- Siyonistlerin Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışmaları, büyük bir cinayettir.

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