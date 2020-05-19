İslam İnkılabı Rehberi'nin ifadelerinde Filistin ve Kutsal Kudüs

İslam İnkılabı Rehberi'nin Filistin ve Kudüs'le ilgili bazı açıklamaları şu şekildedir:

1- Filistin, İslam dünyasının ilk meselesidir.

2- Filistin bizim ve milletimiz için siyasi bir strateji veya taktik değildir. Aksine Filistin gönlümüz, imanımız ve inancımızla iç içe olmuştur.

3- Cihat ve direniş, Kutsal Kudüs'ün kurtarılmasının tek yoludur.

4- İslam dünyasında Filistin meselesinin öncelik kazanması için uygun düşünsel ortam ve genel söylemin yaratılması için çalışmaların artırılması gerekmektedir.

5- Siyonist rejim, İslam dünyasındaki birçok sorunun kaynağıdır.

6- Siyonistlerin Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışmaları, büyük bir cinayettir.