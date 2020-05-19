19 May 2020 11:59
Journalist ID: 2391
News Code: 83792973
0 Persons

İran'dan 2020 Asya Futsal Şampiyonası'nın ertelenmesi talebi

İran'dan 2020 Asya Futsal Şampiyonası'nın ertelenmesi talebi

Tahran, İRNA- İran Futbol Federasyonu, 2020 Asya Futsal Şampiyonası'nın ertelenmesi yönündeki resmi talebini, Asya Futbol Konfederasyonu'na iletti.

İran Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Litvanya'da düzenlenecek Dünya Futsal Şampiyonası'nın ertelenmesi dolayısıyla Asya Futsal Şampiyonası'nın ertelenmesi için iyi bir fırsat doğduğu belirtilerek, İran'ın bu şampiyonanın bir sonraki tarihe ertelenmesi için Asya Futbol Konfederasyonu'na resmi dilekçe gönderdiği ifade edildi.

İran tarafından gönderilen mektubun bir kısmında şu ifadelere yer verildi:

'FİFA'nın Litvanya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Dünya Futsal Şampiyonası'nı 2021 yılına ertelemesi dikkate alınarak, Ağustos 2020'de yapılması öngörülen 2020 Asya Futsal Şampiyonası'nı Şubat 2021'ye ertelenmesi ve böylece takımların gerekli hazırlıklar için yeterli zaman elde edebilmeleri çağrısında bulunuyoruz.'

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =