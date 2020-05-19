İran'ın desteği Direniş Cephesi için iyi bir gelecek sağladı

Lübnan merkezli el-Meyadin haber kanalına röportaj veren en-Nihale, ‘İran her alanda direnişi destekledi ve bölgede direniş projesi devam ediyor. General Süleymani'nin şehadeti ile direnişi desteklemede büyük rol oynayan bir komutanı kaybettik. General Süleymani'nin şehadetinden sonra İran'ın direnişe verdiği destekten endişe etmiyoruz’ ifadesini kullandı.

General Süleymani'nin direnişi destekleme konusunda İran'ın temsilcisi olduğunu ve şehadetinden sonra da İran'ın direnişi desteklemeye devam ettiğine işaret eden en-Nihale, Kudüs Gücü'nün yeni komutanı General İsmail Kaani'nin, özellikle günümüzde direnişi desteklemede büyük rolü olduğunu kaydetti.

İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey yetkilisi ayrıca Kudüs Günü ile ilgili 'İmam Humeyni, Kudüs Günü ile Filistin meselesinin İslami ve küresel bir mesele olduğunu söylemek istedi' diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.