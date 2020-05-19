Dünya Kudüs Günü Törenleri Organizatöründen İslami merkezlerin pasifliği ile ilgili uyarı

İRNA muhabirine konuşan Şecere, 'Maalesef bazı İslami kurum ve örgütler, son yıllarda Filistin gelişmeleri hakkında tamamen sessizleşmiş ve Siyonist gruplara yaklaşmışlardır' dedi.

Bu sürecin çok tehlikeli olduğunun altını çizen Şecere, bu yılın Dünya Kudüs Günü, Filistin halkı ve adaletin sağlanmasına destek için dönüm noktası olmasını umduklarını dile getirdi.

Londra'da düzenlenecek Dünya Kudüs Günü yürüyüşünün korona salgını nedeniyle iptal edilerek, yerine 'Adalet İçin Filistin Bayrağının Dalgalandırması' adlı kampnaysa şeklinde simgesel bir hareket yapılacağını, Filistin tarafyarlarının İmam Humeyni hareketine bağlılıklarını yinelemenin yanı sıra İsrail rejiminin cinayetlerin nefretlerini sanal ortamda belirteceklerini duyurdu.

Bu kampanyada insanlara Filistin bayrağını camiler, İslami merkezler, ev, araba ve iş yerlerinden dalgalandırarak sosyal medyada paylaşmaları çağrısında bulunduklarına işaret eden Şecere, 'Bu kampanya, sadece İngiltere'de değil, Filistin için adalet peşinde olanlar arasında hızla popülerlik kazanmıştır' diye konuştu.

Nikbe Günü ile Dünya Kudüs Günü'nn zamanlama açısından çok yakın olduklarına dikkati çeken Şecere, bu kampanyanın Ramazan ayının son 10 günü için yürütüldüğünü ve şimdiye kadar dünyanın dört bir yanından 100 kadar İslami organ ve kuruluşun kampanyaya destek sunduklarını sözlerine ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, bu hafta Cuma gününe denk gelen Dünya kudüs Günü vesilesiyle İslam dünyasına hitaben İran televizyon ve radyo kanallarından naklen yayınlanacak bir konuşma yapacaktır.