Mehdi Mustefevi: Filistin ülküsü İslam ümmetinin ortak dilidir

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansında konuşan Mustafavi, Filistin milletinin İmam Humeyni ve İslam İnkılabı Rehberinin hidayetleri ile direniş gücüne eriştiğini ve Filistin ülküsünün günümüzde İslam ümmetinin ortak dili haline geldiğini söyledi.

Filistin ve Kudüs meselelerin İslam dünyasının kültürel iletişiminin merkezinde olduğunu ifade ederek, ortak söylem ve birlikteliğin İslam ümmetinde vahdete sebep olmakla kalmayacağını Kudüs’ün serbest kalmasını da sağlayacağını söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansına 18 ülkeden konuşmacılar katılmaktadır. Konferans bugün ve yarın düzenlenecektir.

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2012