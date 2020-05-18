İngiliz analist: Şerefli bin insan İsrail’in yaptıklarını desteklemez

Rodney Shakespeare, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Siyonistleri Amerika’nın desteği ile uluslararası kanunları ayaklar altına aldığını belirterek, İsrail’i boykot ve ambargo uygulanması, Siyonist rejime yatırım yapmanın kesilmesini istedi.

Siyonist rejimin şu ana kadar 700 bin Filistinliyi katlettiğini ifade eden Rodney Shakespeare, milyonlarca Filistinlinin kamplarda yaşadığını belirterek, Nekbet günün İsrail için utanç günü olduğunu söyledi.

Shakespeare, İran’ın Batı Asya’daki orta çağ rejimlerinin aksine Filistin ile ilgili uluslararası birliğin sembolu olduğunu söyledi.

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2012