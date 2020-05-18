19 May 2020 00:39
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Dossier

İngiliz analist: Şerefli bin insan İsrail’in yaptıklarını desteklemez

İngiliz analist: Şerefli bin insan İsrail’in yaptıklarını desteklemez

Londra, IRNA- İngiliz siyasi analist Rodney Shakespeare, Siyonist rejim cinayetleri karşısında durmanın siyasi, ahlaki ve insani bir görev olduğunu belirterek, şerefli bir insanın İsrail’in Batı Şeria’da yaptıklarını desteklemeyeceğini söyledi.

Rodney Shakespeare, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Siyonistleri Amerika’nın desteği ile uluslararası kanunları ayaklar altına aldığını belirterek, İsrail’i boykot ve ambargo uygulanması, Siyonist rejime yatırım yapmanın kesilmesini istedi.

Siyonist rejimin şu ana kadar 700 bin Filistinliyi katlettiğini ifade eden Rodney Shakespeare, milyonlarca Filistinlinin kamplarda yaşadığını belirterek, Nekbet günün İsrail için utanç günü olduğunu söyledi.

Shakespeare, İran’ın Batı Asya’daki orta çağ rejimlerinin aksine Filistin ile ilgili uluslararası birliğin sembolu olduğunu söyledi.

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2012

Dossier

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