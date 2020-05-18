Ayetullah Arafi: Kudüs’ün hürriyeti için çalışmak şeri bir vecibedir

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansında konuşan Ayetullah Arafi, tüm İslam dünyasından İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini kabullenmemelerini isteyerek, Siyonist rejim ile türlü bahanelerle gerçekleşmek istenilen kültürel ve medya işbirliğinden kaçınmalarını istedi.

Amerika ve Siyonist rejimle mücadele cephesinde İran olduğunu ifade eden Ayetullah Arafi, İslam topraklarının son karışı kurtarılana kadar direnişe desteğin devam edeceğini söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Birinci Uluslararası Kudüs Konferansına 18 ülkeden konuşmacılar katılmaktadır. Konferans bugün ve yarın düzenlenecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012