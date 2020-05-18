18 May 2020 21:53
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News Code: 83792424
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Dossier

Senusi: Hürriyet, güvenlik ve bağımsızlık Filistin milletinin hakkıdır

Senusi: Hürriyet, güvenlik ve bağımsızlık Filistin milletinin hakkıdır

Tahran, IRNA- Nijerya Şiilerinin Şeyh İbrahim Zekzki’nin yardımcısı şeyh Abdülkadir Senusi, hürriyet, güvenlik ve bağımsızlık Filistin milletinin hakkı olduğunu söyledi.

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen Uluslararası Kudüs Konferansında konuşan Senusi, Filistin konusunun Afrika halkları nezdinde dini bir konu olmadığını ahlaki, itikadi ve insani bir meselle olduğunu söyledi.

Şeyh Zekzaki’nin her zaman Filistin konusuna özel alakası olduğu ifade eden Senusi, İsrail’in şom hayatı boyunca büyük cinayetler işlediğini ve on binlerce Filistinliyi katlettiğini söyledi.

Zalimlerin zulümleri karşısında İslam ümmetinin birlik olması gerektiğine vurgu yapan Senusi, Filistin’in İslam dünyasının bir parçası olarak Filistinlilerin kucağına geri gelmesi temennisinde bulundu.

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2012

Dossier

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